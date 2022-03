Fortnite: nuova modalità permanente

Quando Fortnite ha dato il via alla sua ultima stagione, ha presentato qualcosa che i giocatori non classificati non avevano mai visto prima: nessun edificio. Questo è stato solo per un periodo di tempo limitato, ma apparentemente ha avuto abbastanza successo da giustificare un’aggiunta permanente.

Infatti la Zero Build è una nuova modalità di gioco che Epic Games ha rilasciato con un nuovo trailer, e che mostra la modalità in cui i giocatori potranno cimentarsi. Per giocare alla suddetta modalità, bisogna semplicemente andare sul pulsante “Cambia” sopra “Gioca!” nella Lobby per accedere alla pagina Scopri. Oltre all’opzione per giocare in Squadre, Zero Build può essere giocato anche nelle playlist Solo, Duos e Trios. Poiché non ci sono muri per mitigare i danni, i giocatori ricevono un Overshield che si ricarica nel tempo. Ci sono anche Ascender per raggiungere i Blimps, che possono anche diventare campi di battaglia, e Mantling per attraversare gli ostacoli. In combinazione con lo scorrimento e i veicoli compresi i carri armati, vale sicuramente la pena provare Fortnite per coloro che in precedenza non potevano entrare nel titolo battle royal. Resta da vedere se sarà preferibile per chi gioca, diciamo, ad Apex Legends o Call of Duty Warzone.