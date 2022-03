Forspoken si mostra in un nuovo gameplay

Forspoken di Luminous Productions ha ricevuto un nuovo gameplay ampio per gentile concessione di Game Informer, che avendo l’esclusiva sulle informazioni del titolo, mostra i vari aspetti del gioco di ruolo d’azione in circa otto minuti.

Mentre in precedenza sono stati presentati un mini-boss ed altri contenuti, il resto riguarda il combattimento ed il parkour. Nel video è presente anche come Break trasforma i luoghi in diversi modi, in particolare con una città capovolta. Oltre ad avere un bell’aspetto, presenta opportunità e sfide di parkour uniche per Frey: scattare e schivare è una parte del suo kit di movimento, ma è anche in grado di usare un incantesimo di levitazione per fluttuare delicatamente verso il basso. Tutto ciò è gestito da una meccanica simile alla resistenza, quindi bisogna fare attenzione alla durata dell’incantesimo, affinché non si esaurisca durante la discesa, altrimenti si morirà per i danni da caduta.

Il video è stato caricato su YouTube dalla suddetta casa che ha l’esclusiva del titolo, mettendo in evidenza anche i diversi tipi di incantesimi di ogni tipo con obiettivi diversi, dall’evocare mostri di fuoco, all’ affettare i nemici, fino alla creazione di enormi eruzioni.

Forspoken uscirà l’11 ottobre per Playstatio 5 e PC.