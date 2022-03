Genshin Impact: trailer sulle abilità di Kamisato Ayato

La versione 2.6 di Genshin Impact, ntitolata Zephyr of the Violet Garden, è finalmente disponibile su tutte le piattaforme. Come previsto, la patch aggiunge Kamisato Ayato, un nuovo personaggio a cinque stelle e fratello di Ayaka, come nuovo personaggio. Come previsto, i banner di questa versione saranno tre: nella prima fase troviamo Ayato e Venti mentre nella seconda sarà disponibile solo Ayaka. Tra le novità del prossimo aggiornamento troviamo la nuova regione The Chasm, una nuova area sotterranea brulicante di nemici come mostri e Fatui e che sembra ispirata ai titoli souls like. Sarà presente un nuovo boss, il Ruin Serpent, e un pericolo misterioso, proveniente dall’Abisso, attende i Travelers. Sarà disponibile anche una nuova Archon Quest e il Festival di Inazuma, denominato Magnificent Irodori Festival, che offre una serie di attività, dalla fotografia al duello. Il completamento di tutte le sfide permette di ottenere il personaggio a quattro stelle Xingqiu.

HOYoVerse ha pubblicato un nuovo trailer su Ayato, il personaggio a cinque stelle con Hydro Vision presente nel nuovo aggiornamento. Nel nuovo video vengono messe in evidenza le abilità in combattimento del capo del clan Kamisato. Di seguito una panoramica delle abilità del personaggio:

Attacchi e Abilità

Normal Attack Kamisato Art – Straight Line/Ichimonji: sferra da due ad un massimo di quattro colpi consecutivi

sferra da due ad un massimo di quattro colpi consecutivi Charged Attack: consuma stamina per usare Ichimonji Slashes.

consuma stamina per usare Ichimonji Slashes. Elemental Burst Shuumetsu Arts – Cicada Shell : Ayato crea una copia che distrae i nemici e sferra degli attacchi in rapida successione.

: Ayato crea una copia che distrae i nemici e sferra degli attacchi in rapida successione. Elemental Skill Kamisato Art – Cross Spear : Ayato crea una pioggia che reca danni Hydro e riduce la resistenza degli avversari.

: Ayato crea una pioggia che reca danni Hydro e riduce la resistenza degli avversari. Passive Ability Reformer’s Eye: quando Ayato crea (crafta) del materiale per le Armi, il giocatore ha il 10% di possibilità di ricevere un bonus su un prodotto di una Regione diversa.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.