Weird West: ultimo episodio pre-lancio

Weird West di WolfEye Studios ha avuto diversi problemi durante il suo sviluppo, ma ciò nonostante la sua disponibilità è ormai prossima. Il quinto ed ultimo episodio di “Road to Weird West” è nel frattempo disponibile per la visione, mostrando ancora una volta le varie scelte che si possono fare, comprese e le conseguenze che ne derivano; si consiglia la visione dell’episodio a che degli spoiler non importa molto.

Nei mesi precedenti è stato rilasciato un video gameplay del titolo, adesso invece nel video attuale, si gioca nei panni di uno dei cinque personaggi principali, e si può scegliere se condurre le azioni in modo pacifico o alla maniera più stealth. In alternativa, correre semplicemente ed uccidere tutti. Si accumuleranno diversi nemici ed i cacciatori di taglie potrebbero persino seguire le proprie tracce per dare la caccia al giocatore, e tali nemici si presenteranno più avanti nel gioco per creare dei disagi, problemi e difficoltà. Una svolta interessante: decimare completamente la popolazione di una città la trasformerà in una città fantasma, abbandonata e caduta in rovina. Ciò che è stato appena detto è solo un altro modo per mostrare le ricadute di determinate azioni, anche se resta da vedere come ciò influenzerà il gameplay quando si controlla il resto del cast.

Weird West uscirà domani per Xbox One, Playstation 4 e PC. Verrà lanciato anche Xbox Game Pass per console Xbox e PC.