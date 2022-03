Battlefield 2042: il prossimo aggiornamento arriva ad aprile

DICE ha spento l’entusiasmo per Battlefield 2042 sin dal lancio disastroso del gioco e non ha aiutato il fatto che il lento lancio degli aggiornamenti e i ritardi abbiano continuato a rendere i fan più frustrati dal gioco. Tuttavia, il titolo ha ricevuto un nuovo aggiornamento all’inizio di questo mese, che ha finalmente aggiunto un quadro di valutazione rinnovato e sembra che anche un altro nuovo aggiornamento non sia lontano.

In un post sui forum ufficiali di EA, il community manager di DICE Straatford87 ha dichiarato che lo studio ha in programma di rilasciare un notevole nuovo aggiornamento per Battlefield 2042 ad aprile, che sarà incentrato principalmente sulla correzione dei bug, ma apporterà anche alcune modifiche al bilanciamento. Di seguito la dichiarazione di EA:

Il prossimo sarà notevole (aprile), e attualmente stiamo guardando a qualche centinaio di cambiamenti. Si tratta principalmente di correzioni di bug, ma stiamo anche cercando di apportare ulteriori modifiche, ad esempio al bilanciamento del veicolo e all’attuale comportamento degli accessori per le armi.



Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Battlefield 2042 è uno sparatutto in prima persona che segna il ritorno dell’iconica guerra totale della serie. In un futuro prossimo in cui il mondo è stato trasformato dal caos, adattati per vincere in campi di battaglia dinamici con l’aiuto della tua squadra e di un arsenale all’avanguardia. La nuova generazione delle popolari modalità Conquista e Sfondamento si svolge sulle mappe di Battlefield più grandi di sempre, con supporto fino a 128 giocatori.

Caratteristiche

Conquista : torna l’enorme e iconica modalità sandbox di Battlefield, stavolta con supporto per 128 giocatori su PC.

: torna l’enorme e iconica modalità sandbox di Battlefield, stavolta con supporto per 128 giocatori su PC. Sfondamento: Il ritorno di Sfondamento vede una fazione di assalitori contrapporsi a una fazione di difensori per il controllo di settori più vasti nel tentativo di avanzare fino a conquistare il settore finale.

Battlefield 2042 è disponibile per Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC tramite Steam e Origin.