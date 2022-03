Loop Hero: gli sviluppatori incoraggiano la pirateria del gioco

Brutte notizie arrivano da parte degli sviluppatori di Loop Hero. Four Quarters, lo studio indipendente russo dietro al videogioco, sta incoraggiando i giocatori a piratare il suo gioco a causa delle sanzioni contro la Russia che limitano il suo accesso alla tecnologia, e le cose non fanno altro che peggiorare man mano che la guerra continua a mietere vittime. Come spiega un post dello studio sul social network russo VK, alcuni giocatori potrebbero non essere in grado di effettuare pagamenti su Steam, mentre per i possessori di Nintendo Switch sono stati sospesi tutti i pagamenti russi nell’eShop. In risposta, Four Quarter ha deciso di prendere la palla al balzo, e ha incoraggiato i giocatori ad “alzare la bandiera dei pirati” e ha condiviso un link a un popolare torrent del gioco. Che cosa significa tutto questo, quindi? Semplice: gli sviluppatori stanno incentivando di proposito i giocatori a piratare il loro più recente titolo per avere anche solo un minimo di conoscenza e di rilevanza, e vista la situazione attuale per loro sarebbe anche solo un miracolo. In seguito, hanno anche espresso il loro parere sulla cosa, poiché alcuni giocatori erano scettici, ma gli sviluppatori gli hanno rassicurati, dicendo:

“Siamo molto grati per il vostro supporto, ma la verità è che per noi va tutto bene, inviate questo supporto alla tua famiglia e ai vostri amici in questo momento difficile.”

Dal resto, sappiamo benissimo che sono contrari alla guerra in corso, e il loro più recente tweet sulla pagina Twitter di Four Quarters dovrebbe ricordare la cosa. Loop Hero soffrirà incredibilmente a causa di questa tragica guerra, ma ci auguriamo che tutto riesca a risolversi il più in fretta possibile senza ulteriori spargimenti di sangue. Abbiamo anche fatto una recensione sul gioco di Loop Hero, e pertanto vi indirizziamo con un link all’articolo.