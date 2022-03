League of Legends: la patch 12.6 è appena arrivata

Dopo quella che sembrava un’incredibile eternità, League of Legends si aggiorna dopo un mese di vuoto con la patch 12.6. Il motivo di tale “ritardo” è stato dato dal fatto che gli sviluppatori del moba di Riot Games sono andati in vacanza, eppure i giocatori (e per estensione anche i pro player) non sono troppo contenti di ciò che hanno modificato. Andiamo a vedere in ordine:

Hecarim e Tryndamere sono stati nerfati. In generale, questi nerf sono stati mirati agli aspetti più forti (e fastidiosi) dei due campioni, come la Q e la E di Hecarim e la Suprema di Tryndamere. Non sono certamente la fine del mondo, ma di sicuro si vedranno di meno.

Jax, Nidalee e Rengar hanno ricevuto qualche forma di buff. Jax e Nidalee sicuramente in dosi ridotte, mentre Rengar è stato cambiato sensibilmente, specialmente per quanto riguarda la sua build nella corsia superiore. Sarà divertente vedere come si svolgerà il suo cammino durante la patch, ma gli analisti sono positivi che andrà tutto bene per il cacciatore della Landa degli Evocatori.

Cacciatore Famelico ci dà i suoi saluti, e presenta il Cacciatore di Tesori. Questa nuova runa del ramo Dominazione vi consentirà di guadagnare facilmente oro nelle fasi iniziali della partita per permettervi di snowbollare immensamente. Preferibilmente i personaggi da giungla vorranno questa runa, anche se Cacciatore Implacabile rimane la scelta più sensata in qualunque scenario.

Il rubavita è stato ridotto sensibilmente per alcuni oggetti, specialmente quelli da duellanti e da tiratori. Questo è il primo step per Riot di ridurre le guarigioni del gioco, e magari la direzione avrà il suo senso.

Per ora è tutto, ma vi ricordiamo che anche le skin Anima Squad verranno aggiunte questa patch di League of Legends, con Jinx, Miss Fortunte, Riven, Sylas e Vayne, più la Prestigio per Jinx, quindi non perdetevele.