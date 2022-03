PlayStation Plus: dei rumor prevedono i titoli di aprile

I titoli di aprile che potremo aspettarci questo mese sono stati anticipati da diversi rumor per il PlayStation Plus, e pertanto ci conviene farvi vedere di quali si tratta:

Hood: Outlaws & Legends è un titolo incentrato sul multigiocatore, il che avrebbe senso visto che lo scopo di PlayStation Plus è quello di abilitare, tra le altre cose, la possibilità di giocare online. Il gioco fonde PVE (player versus environment) e PVP (player versus player) in un contesto molto in stile Robin Hood. Interpreteremo proprio il membro di una squadra di fuorilegge, intenti a farsi giustizia a modo loro.

Come secondo gioco abbiamo poi Slay the Spire, un titolo che fonde dinamiche roguelike con quelle dei giochi di carte collezionabili. Dovremo creare un mazzo unico per scalare una guglia irta di creature bizzarre. Solo che ad ogni nuova partita la strada da percorrere e gli ostacoli cambieranno, ponendovi di fronte a sfide ogni volte diverse.

Infine, terzo ed ultimo gioco è Spongebob Squarepants Battle for Bikini Bottom Rehydrated un titolo lunghissimo che di fatto non è che il remake dell’originale uscito 19 anni fa su PlayStation 2. Si tratta di un piacevolissimo platform realizzato da chi SpongeBob lo ama e lo conosce come le sue tasche. L’edizione restaurata include persino dei pezzi tagliati dall’originale.

Questo è tutto per PlayStation Plus, il servizio di Sony, ma ci auguriamo di vedere titoli sensazionali per i prossimi mesi, specialmente dopo l’annuncio di Spartacus.