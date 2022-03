Scarlet Nexus: disponibile l’aggiornamento 1.08

Il nuovo aggiornamento, versione 1.08, per Scarlet Nexus è disponibile e include una nuova difficoltà selezionabile per la modalità Storia, la modalità Molto facile, pensata per i giocatori che vogliano meno sfide o concentrarsi maggiormente sulla complessa storia del gioco. Non solo, questo update include nuovi oggetti dall’acclamato Tales of Arise: i giocatori possono ora portare con sé nelle future avventure l’adorabile Hootle, l’arma di Yuito “Myoho Muramasa” e “Baki-chan” e altri elementi. Inoltre, per i nuovi giocatori è in arrivo a breve una nuova demo della e renderà disponibili i primi capitoli del gioco e la possibilità di conservare i salvataggi in caso di acquisto. Di seguito una panoramica del nuovo aggiornamento:

Nuove impostazioni di difficoltà [“Molto facile”] aggiunte alla schermata delle opzioni.

Nuovi oggetti [ Collaborazione Tales of Arise ] aggiunti alla schermata di accettazione del negozio.

I dati di salvataggio della demo della storia sono disponibili.

Aggiunta la funzione per trasferire i trofei dalla versione PlayStation 4 alla versione PlayStation 5 .

Sono state implementate varie correzioni di bug e miglioramenti.

Potremo scegliere il nostro protagonista tra Yuito Sumeragi, una vivace recluta proveniente da una prestigiosa famiglia del mondo politico, e Kasane Randall, una misteriosa esploratrice i cui incredibili poteri e abilità le hanno procurato una certa notorietà tra i ranghi delle FSE. La storia quindi procede parallelamente ma con risvolti in comune i quali andranno a far coincidere le avventure dei due personaggi e, alla fine, scoprire il mistero dietro lo Scarlet Nexus.

Scarlet Nexus è disponibile per Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC tramite Steam.