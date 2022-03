Forge of Empires: festeggia il decimo anno

InnoGames è lieta di celebrare il decimo anno di Forge of Empires. Gli utenti del titolo ed i curiosi avranno l’opportunità di vivere l’esperienza videoludica del gioco con un nuovo evento, che durerà da oggi fino al 18 aprile, con l’intento di ottenere dei premi esclusivi.

Inizialmente il titolo fu un gioco unicamente per browser, continuando a migliorare sulla sua piattaforma originale per supportare ulteriormente il pubblico negli anni a venire, e dopo diversi anni, la casa di sviluppo ha portato il suo titolo anche sui dispositivi mobile, arrivando addirittura a proporre aggiornamenti a cadenza settimanale.

I giocatori che più si sono affezionati al titolo, insieme, hanno raccolto milioni di ore di gioco, durante i quali sono state costruite all’incirca 60 milioni di città. Quando il gioco uscì per la prima volta incluse un totale di sei ere e contenuti per qualche mese di gioco. Oggi, ci sono 20 ere con l’uscita dell’Era Spaziale Venere e contenuti per oltre cinque anni. I giocatori hanno modo di poter godere di nuovi contenuti di gioco che possano migliorare la loro esperienza, come l’aggiunta di edifici e funzioni.

La casa sviluppatrice prima menzionata ha garantito la longevità del gioco completando la conversione automatica del titolo da Flash a HTML5, diventando così il primo sviluppatore al mondo ad averlo fatto utilizzando il compilatore open source HAXE e senza code freeze. Tale conversione ha permesso al gioco di avere un futuro anche per la versione browser del titolo quando Adobe ha interrotto il supporto a Flash nel 2020. Grazie alla versione HTML5 nei browser moderni, insieme alle app per dispositivi mobili Android e iOS, i giocatori hanno modo di poter godere della funzione cross-platform anche con un solo account.

Il titolo è uno dei migliori giochi di strategia e di gestione al mondo. Nel 2019, il titolo strategico ha raggiunto i 500 milioni di euro di fatturato, ma questa cifra attualmente è solo la metà, dei quali, sono stati racimolati nei due anni precedenti, facendo ben intuire quanti siano gli utenti attivi in ogni momento della giornata e durante l’anno. Tale successo è dovuto anche alle varie collaborazioni e partnership con altre aziende che lavorano sulle app per mobile.

Per festeggiare il decimo anniversario sarà lanciato un nuovo evento a tema, chiamato “gioco da tavolo”. L’evento è stato annunciato tramite un video caricato su YouTube, sul canale dell’omonimo gioco. Nel video viene spiegato di cosa si tratta la modalità, affermando che l’obiettivo dell’evento consiste nell’avanzare sul tabellone. Con ciascun avanzamento, i giocatori si sposteranno attraverso ognuna delle ere uniche di Forge of Empires. Nel video si presenta ai giocatori la loro prossima missione, condividendo allo stesso tempo fatti interessanti sulla storia del gioco e scoprire quindi le sue origini. Completando le missioni e tramite gli accessi giornalieri e gli avvenimenti in città, i giocatori potranno ottenere banconote, crediti utilizzabili per tirare i dadi ed andare avanti nell’evento tramite il suddetto tabellone.

Le caselle su cui i giocatori potranno trovarsi sono ricche di ricompense, ma il premio ultimo ed il più ambito è il Planetario dorato, ma non è il solo premio più prestigioso dell’evento, infatti, fra i premi aggiuntivi sono inclusi il Grande re, la Grande regina e la Fase delle ere, e saranno disponibili nuovi schermate per condividere i progressi e le proprie abilità nei giochi da tavolo con gli amici.