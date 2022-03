MotoGP 22 introduce la NINE Season 2009 dove è possibile trovare i piloti leggendari, le piste migliori, i momenti più evocativi e il gameplay più realistico di sempre. Tutto in un’esperienza di gioco originale in stile documentario che guiderà i giocatori attraverso un vortice di ricordi. Gareggia nei panni di Rossi, Pedrosa, Lorenzo, Stoner e tanti altri, per essere protagonista di alcuni momenti iconici di una delle migliori stagioni di sempre nella storia della MotoGP.

La NINE Season 2009 unisce il gameplay ad un vero e proprio documentario realizzato da Mark Neale, noto per le sue produzioni come Faster, Faster and Faster (interpretato da Ewan McGregor), Fastest e Hitting The Apex, coprodotto con il vincitore del premio Oscar, Brad Pitt La posta in gioco è alta e i giocatori affronteranno tutti i 17 Grand Prix della stagione suddivisi in capitoli pieni di sfide mozzafiato da completare. Tutti i contenuti della NINE Season 2009 sono disponibili anche nelle modalità Gran Premio e Campionato, consentendo di giocare intere gare e stagioni nei panni degli iconici piloti della stagione 2009. Di seguito una panoramica:

Tutti i piloti, le moto e le piste della stagione 2009.

Più di 1 ora di riprese reali, ricca di storie, aneddoti e interviste ai protagonisti delle gare.

39 sfide che riproducono fedelmente i momenti più cruciali della stagione. Ogni sfida è caratterizzata da obiettivi specifici da raggiungere, come difendere la posizione dagli attacchi di un avversario, raggiungere una posizione particolare prima della fine della gara, o impegnarsi in un duello testa a testa con un pilota molto competitivo.

Contenuti aggiuntivi sbloccabili ad ogni sfida, come caschi e livree speciali utilizzati dai protagonisti nelle gare di casa.

MotoGP 22 sarà disponibile dal 21 aprile 2022 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Steam.