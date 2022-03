Tales of Arise: disponibile da oggi il crossover con Scarlet Nexus

Da oggi è disponibile un crossover tra Tales of Arise e Scarlet Nexus grazie a un aggiornamento gratuito che aggiunge nuovi contenuti a entrambi i giochi. In Tales of Arise i giocatori possono liberare la potenza della mente nel nuovo contenuto a tema Scarlet Nexus disponibile nel gioco e che include la Copia di Myoho Murasama, una nuova arma per Alphen, due accessori aggiuntivi, la Replica di Fermacapelli e Baki, e una nuova musica di sottofondo per le battaglie chiamata Opposed Viewpoint.

Nel titolo i giocatori possono sfidare il destino che li unisce con i nuovi contenuti a tema Tales of Arise, come la Spada Ardente per Yuito, insieme con gli accessori Maschera danneggiata e Statuetta Gufetto, e la nuova musica di sottofondo, sempre per i combattimenti, Flame of Hope.

Uscito lo scorso anno, Tales of Arise inizia con due persone, nate i diversi mondi, ognuna che tenta di cambiare il proprio destino e creare un nuovo futuro. Per 300 anni, il popolo di Rena ha governato su Dahna, saccheggiando il pianeta delle sue risorse e spogliando la sua gente della dignità e libertà.

Sempre uscito nel 2021, Scarlet Nexus sfida i giocatori a mettersi nei panni di Yuito Sumeragi o Kasane Randall, alleati con altri personaggi per abbattere, grazie alle abilità psicocinetiche, i folli mutanti conosciuti come gli Estranei che stanno invadendo la futuristica città di New Himuka. Entrambi i giochi sono disponibili per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC via STEAM.