Ratchet & Clank Rift Apart: ex lead narrative accusa Insomniac di aver “cancellato” il suo lavoro

Recentemente, il lead designer di Ratchet and Clank Rift Apart, Mark Stuart, ha tenuto un discorso alla GDC incentrato sul design dell’ction-platform, nel quale ha anche parlato del design e del processo relativo al nome di Rivet (che all’inizio si sarebbe dovuta chiamare Ratchette), uno dei due principali protagonisti giocabili del gioco. Poco dopo che IGN ha pubblicato un articolo sulla conferenza, l’ex sviluppatrice di Insomniac, Sam Maggs (che era lead narrative di Ratchet & Clank: Rift Apart e attualmente lavora presso Wizards of the Coast), ha postato una serie di tweet in cui accusa Insomniac, e Stuart in particolare, di non aver accreditato il suo lavoro nel gioco.

Nei suoi tweet, Maggs ha scritto che era “piuttosto sconvolgente e francamente offensivo” che il suo ruolo nella concettualizzazione e creazione di Rivet non sia mai stato menzionato, e ha accusato Insomniac Games di aver “cancellato” il suo lavoro.

Maggs ha dichiarato che come scrittrice principale su Rift Apart, un ruolo che ha ricoperto per un anno e mezzo, è stata determinante per il nome, il design e la caratterizzazione del gioco. In uno dei suoi tweet, ha detto che ha dovuto “combattere con le unghie e con i denti per impedire che Rivet fosse tagliata dal gioco”.

Maggs, che è stata menzionata nella sezione “ringraziamenti speciali” di Ratchet and Clank: Rift Apart, ha scritto:

“Si tratta di un problema più ampio di sviluppatori di giochi che vengono completamente cancellati dalla narrazione del loro lavoro una volta che lasciano uno studio. Non sono nemmeno accreditata come scrittrice in questo gioco, nonostante abbia dedicato un anno e mezzo della mia vita ad esso e abbia creato la personalità di Rivet da zero”.

Poco dopo che Maggs ha pubblicato i suoi tweet, il collega ex dev di Insomniac Xavier Coelho-Kostolny, che è stato character artist 3D presso lo studio per quasi quattro anni fino al 2019, ha detto che anche lui è stato accreditato nella sezione “ringraziamenti speciali” dei crediti del gioco, nonostante abbia “fatto un lavoro principale sul progetto per un anno.”

Ha scritto Coelho-Kostolny:

“Il fatto che persone come Sam abbiano avuto tutto il loro coinvolgimento cancellato in favore del mantenimento della narrazione che Insomniac è uno studio amichevole e solidale mi fa ribollire il sangue. Ratchet & Clank: Rift Apart è stata una produzione profondamente travagliata fin dall’inizio, alla fine è stato lanciato quasi un anno più tardi di quanto avrebbe dovuto, la direzione e le risorse assegnate al progetto erano un casino assoluto, e sono stupito che siano riusciti a far funzionare quella dannata cosa”.

Insomniac e Sony non hanno ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale in risposta. Qui sotto potete vedere i tweet di Sam Maggs e di Xavier Coelho-Kostolny.

