Bloodstained Ritual of The Night: in arrivo il DLC con Aurora di Child of Light

ArtPlay e 505 Games hanno pubblicato un teaser trailer del DLC gratuito che arriverà domani 31 marzo in Bloodstained Ritual of The Night, e che porterà Aurora, la protagonista di Child of Light, come personaggio giocabile.

Questa la descrizione nell’annuncio sul sito ufficiale di Bloodstained Ritual of The Night:

Aurora ha perso la strada e si è risvegliata in una nuova terra strana e pericolosa. Armata della Spada di Matildis e accompagnata dal fedele Igniculus, deve trovare un modo per fuggire. Nonostante la terribile situazione, Aurora non è sola. Johannes è a disposizione per aiutarla ad aumentare il suo potere trasmutando gli oggetti trovati nei forzieri in tutto il gioco.

Oltre alla sua spada, Aurora inizia la sua avventura con l’aiuto del suo fidato amico Igniculus e l’abilità direzionale Light Ray. Igniculus agisce da solo e può rallentare temporaneamente i nemici o guarire Aurora con un lampo di luce. Il Raggio di luce utilizza MP e brilla di fronte ad Aurora. I nemici catturati dal raggio di luce subiranno danni.

Durante il suo viaggio, Aurora guadagna potere sconfiggendo i nemici e assorbendo i Frammenti. Il Grado di ogni abilità può essere migliorato raccogliendo più frammenti dello stesso tipo e, con l’aiuto di Johannes, è possibile salire di livello.

Dopo aver sconfitto alcuni boss, lei diventerà più forte e guadagnerà ulteriori abilità man mano che invecchia. Ogni fase della sua progressione aggiungerà alle sue capacità di movimento e sbloccherà parti del castello precedentemente inaccessibili.

Iniziare una partita come Aurora è semplice. Dal menu principale, trovate uno slot di salvataggio aperto e iniziate una nuova partita. Dopo aver scelto il nome del file di salvataggio, sarete in grado di scegliere il vostro personaggio iniziale: Miriam, Zangetsu o Aurora. (Bloodless viene scelto nominando un nuovo salvataggio BLOODLESS in tutte le maiuscole).

Il crossover Child of Light verrà lanciato il 31 marzo su PC, PlayStation e Xbox. La versione Switch sarà disponibile in una data successiva, non ancora annunciata.

Qui sotto potete vedere il teaser trailer. Vi ricordiamo infine che il secondo capitolo del gioco è in fase di sviluppo.