Amazon Prime Gaming: rumor sui giochi di aprile

Proprio come i giochi del PlayStation Plus, anche Amazon Prime Gaming avrà una nuova carrellata di videogiochi freschi per il mese di aprile, e un recente rumor suggerirebbe la lista dei titoli nello specifico. Di seguito, vi riportiamo i giochi in questione:

The Elder Scrolls IV: Oblivion – Edizione Game of the Year Deluxe – Svela le missioni di uno dei migliori giochi di ruolo di tutti i tempi come mai prima d’ora.

Plants vs Zombies: Battle for Neighborville – Preparati a prendere a calci un po’ d’erba in un folle conflitto tra i senza cervello e i botanici.



Monkey Island 2 Special Edition: LeChuck’s Revenge – Il pirata aspirante Guybrush Threepwood e l’ormai pirata zombi LeChuck, tornano in questo gioco di avventura preferito dai fan di LucasArts.

Nanotale – Typing Chronicles – Nel successore spirituale dell’acclamato Epistory, i giocatori possono diventare un giovane attivista che si avventura in un mondo morente, catalogando i suoi misteri e le sue meraviglie per portare alla luce la verità su ciò che non va nel cuore della magia.

Guild of Ascension – Crea armi, stringi amicizia con creature, incontra creature bizzarre e sperimenta molto di più in questo gioco di ruolo d’azione tattico con elementi rogue-lite, che mescola combattimenti a turni con sistemi combo d’azione in tempo reale.

Turnip Boy Commits Tax Evasion – Gioca nei panni di un’adorabile rapa checrea problemi evitando di pagare le tasse risolvendo enigmi vegetali, raccogliendo raccolti e combattendo enormi bestie.

Galaxy of Pen and Paper – crea il tuo maestro di gioco e la tua festa di ruolo nell’anno 1999. Mentre i personaggi giocano di ruolo, esploreranno pianeti lontani nella loro immaginazione, combatteranno strani alieni e salveranno la galassia nell’era di Internet dial-up e floppy disk.