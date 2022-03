PlayStation Plus: svelati i nuovi giochi di aprile 2022

Sony Interactive Entertainment ha finalmente svelato recentemente i giochi disponibili per gli abbonati del PlayStation Plus su PlayStation 5 e PlayStation 4. Di conseguenza, i giocatori che usufruiscono dell’abbonamento proposto dall’azienda giapponese potranno scaricare i nuovi giochi gratuiti proposti dall’Instant Game Collection. Ebbene, dai leak emersi recentemente, scopriamo che quest’ultimi si sono rivelati esatti, infatti come giochi abbiamo Hood: Outlaws & Legends (PS4 e PS5), SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated (PS4) e Slay The Spire (PS4).

Ecco le descrizioni dei titoli del PlayStation Plus di aprile:

Hood Outlaws & Legends:

Hood: In questo intenso titolo multiplayer2 online, le bande rivali competono in audaci rapine per colpire i ricchi dove fa male. Una delle diverse modalità di gioco è State Heist: una modalità PvE full coop in cui le squadre controllano i punti di spawn per recuperare più oro possibile. Nella modalità Gold Rush PvPvE, invece, due squadre di quattro giocatori si sfidano nel tentativo di eseguire la rapina perfetta, rubando ed estraendo il tesoro mentre combattono tra loro e le guardie IA. Dotato di abilità uniche e mistiche, ogni personaggio si muove in modo furtivo per rubare i tesori senza essere visto. Sta a te reclutare la tua banda di fuorilegge, dominare formidabili fortezze e superare i tuoi rivali.

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated:

Il classico platform ritorna, fedelmente rifatto in uno splendore spugnoso! Gioca nei panni di SpongeBob, Patrick e Sandy e usa le loro abilità uniche per sventare il piano malvagio di Plankton di dominare Bikini Bottom con il suo esercito di strambi robot. Incontra innumerevoli personaggi dell’amata serie e goditi la modalità orda fino a due giocatori, online2 e offline.

Slay of the Spire:

Imbarcati in un viaggio sulla mutevole Spire, in questa avventura fantasy di deckbuilder che fonde insieme giochi di carte e roguelikes. Crea un mazzo unico da centinaia di carte per eliminare efficacemente i nemici e raggiungere la vetta. Scopri potenti reliquie per migliorare i poteri del tuo mazzo e aiutarti a superare diversi nemici e boss.

I giochi saranno scaricabili dalla giornata del 5 aprile.