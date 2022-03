Dead Cells: disponibile Break the Bank

Da oggi 30 marzo è disponibile Break the Bank, nuovo contenuto aggiuntivo per Dead Cells, metroidvania di Motion Twin. Per l’occasione è stato pubblicato il gameplay trailer, che potete vedere in fondo alla notizia. L’update arriverà con:

– 3 nuovi nemici

– 3 nuove armi gold-based

– 3 nuove mutazioni gold-based

Questa la descrizione nell’aggiornamento sulla pagina Steam:

The Nank è un nuovissimo bioma opzionale che appare casualmente nella vostra run, sostituendo i biomi immediatamente successivi se scegliete di entrarci.

Per sbloccarlo basta raggiungere la Hand of The King una volta, facile no? Se hai già raggiunto la Hand of The King, allora The Bank inizierà ad apparire la prossima volta che partirai dai Prisoner’s Quarters.

Stiamo anche introducendo più modi di usare l’oro. Ammettiamolo, quando finite una run di solito vi rimane una tonnellata di oro, quindi abbiamo voluto dargli più utilità attraverso nuove armi e mutazioni. Questo non cambierà nulla per le persone che non vogliono rischiare il loro oro, ma coloro che vogliono tirare i dadi possono ottenere effetti forti ma rischiosi!

Qui sotto potete vedere il trailer del nuovo update di Dead Cells, ricordandovi che precedentemente era uscito il DLC The Queen and the Sea.