NumeN Scommessa Sulla Fine del Mondo: annunciato il progetto crossmediale Cyber-Techno-Fantasy

Noi di GamesVillage siamo orgogliosi di comunicarvi esclusivamente che AgeofGames (qui il sito ufficiale), ex PMStudios Italia, ha annunciato il suo nuovo progetto crossmediale NumeN, che verrà presentato ufficialmente sabato 9 aprile a Bari (e in diretta streaming), presso il pub Terra di Mezzo, storico ritrovo del mondo ludico cittadino, oltre alla presentazione, ci sarà un incontro-dibattito, dal vivo e online, con il Collettivo di Narrative Designers CyberScrivens.

Il progetto NumeN è un immenso Universo Narrativo sviluppato da Age Of Games e ideato dal Collettivo di Narrative Designer CyberScrivens.

Lo scopo del progetto è creare un’opera indipendente crossmediale sperimentale fondata su una trilogia di romanzi, un fumetto, un gioco di ruolo da tavolo e un videogame strategico-rpg. Il comune denominatore di questi media è l’ambientazione, una potente immersione in una realtà futuristica caratterizzata dall’esistenza di una rete cyber-onirica che connette, manipola e confonde sogni e inconscio di un’umanità immersa in un inferno di menzogne e disperazione. La salvezza è solo una possibilità, e può essere conquistata solo a costo di una massacrante battaglia per la verità.

In seguito al lancio del primo romanzo, che sarà pubblicato e distribuito in Italia dalla nota casa editrice Delos a partire dal 9 aprile, saranno annunciate molte altre novità e incontri internazionali e sarà possibile interloquire e interagire, anche su elementi di game o narrative design, direttamente con gli autori in vari momenti progettuali.

Presentazione del Primo Romanzo

Durante l’incontro del 9 aprile sarà presentato il primo romanzo della trilogia, pubblicato e distribuito in Italia dalla nota casa editrice Delos Books, una realtà di primaria importanza nel

settore del fantastico. Per chi interverrà dal vivo sarà possibile interloquire di persona con gli autori e ricevere una copia fisica autografata dal collettivo CyberScrivens.

Presentazione delle declinazioni ludico-narrative e ispirazione estetico-sociale del progetto

Gli autori dell’opera, game & narrative designers, artisti e produttori, illustreranno le linee fondamentali dell’ideazione e dello sviluppo del progetto fino alla data del lancio del primo tassello fondamentale: il romanzo. Immagini, design e concept work-in-progress esclusivi dell’artista Giuseppe Falco saranno mostrati per la prima volta.

Il pubblico in quest’occasione potrà cogliere appieno la concezione estetico-sociale del progetto, un’idea di estetica volutamente in conflitto con gran parte delle produzioni mainstream di puro intrattenimento, un’estetica che è stata affidata a un grande artista old-school, con una solida formazione nel secolo scorso, che ha dato vita a un design grafico definibile materico e tendente a un impressionismo onirico in cui il segno dell’autore è legato alla complessa realtà delle linee da tracciare a mano sul foglio più che alla spoglia nitidezza della virtualità nello schermo.

Tutte le fasi di presentazione del progetto saranno aperte a un ampio dibattito con il pubblico dal vivo e online.

Fabio Belsanti, CEO e Lead Game Designer di AgeOfGames dice in merito:

“Mi piace pensare che NumeN sia il successore spirituale di un progetto realizzato più di vent’anni fa da un gruppo di giovani folli che, con scarsissime risorse, in un territorio davvero difficile come quello del Sud Italia, al principio dell’era globale della rete, riuscirono a dar vita a un’opera di grande spessore narrativo, un’opera anch’essa concepita in modalità crossmediale che oggi definisco un paradossale insuccesso di successo”

continuando con:

“Oggi facciamo salpare di nuovo la ‘nave dei folli’, con in parte un nuovo equipaggio, non più giovane a livello anagrafico, ma non per questo meno entusiasta e motivato. Il gruppo dei creatori di questa “cosa” proviene da molteplici luoghi “psico-fisico-culturali” della nostra strana, contraddittoria, conflittuale, complessa, bellissima penisola italica. Siamo tutti narratori veterani, molto lontani da logiche classiche commerciali-mainstream, intimamente affascinati e plasmati dalle strutture e i turbinosi sogni dei significati del grande flusso ludo-narrativo della storia umana. Credo davvero che NumeN riuscirà, in tutte le sue molteplici direzioni, a essere ciò che il succitato progetto Etrom sarebbe potuto essere.”

Maico Morellini, Premio Urania, aggiunge:

“Sono un grande sostenitore della contaminazione tra generi. La pratico con convinzione da sempre e la trovo uno strumento davvero potente per la narrazione come dimostrano molti dei miei scritti, intrecci di generi che tendono a eludere le canoniche classificazioni. Perciò fare un passo avanti e arrivare a contaminare la narrazione mescolando tra loro anche forme di comunicazione differente è stata la naturale evoluzione di questa mia tendenza. E quale modo migliore di farlo se non attraverso un progetto innovativo crossmediale come quello di NumeN, insieme a un collettivo ‘illuminato’ come quello dei CyberScrivens? Quindi contaminare gli stili e contaminare i media: ecco la direzione verso cui tendo ben saldo il timone della mia navigazione”

Lukha B. Kremo, premio Urania, racconta:

“Ho sempre desiderato aggiungere una dimensione ulteriore a tutto ciò che scrivevo, fin dal mio primo romanzo sentivo questa esigenza, infatti il mio primo romanzo uscì nel 1999 con un CD-rom allegato con la colonna sonora e una serie di immagini e disegni. Altri miei lavori hanno ispirato progetti di realtà aumentata. Gli scenari che descrivo si adattano molto bene sia ai videogame, sia alle produzioni cinematografiche e digitali. E dopo 25 anni di esperienza (e le mie specializzazioni in Storia e Filosofia) credo che il mio apporto possa essere determinante nel dare un’impronta di qualità a NumeN e ai futuri progetti di CyberScrivens.”

L’incontro si svolgerà sabato 9 aprile 2022 (h 18:30-20:00) a Bari nella “Sala del Trono” del pub Terra di Mezzo (Via Giovanni Amendola, 133).

Durante la presentazione interverranno:

· Fabio Belsanti (CEO & Lead Game Designer – AgeOfGames, Fondatore del collettivo CyberScrivens)

· Lukha B. Kremo (Scrittore Premio Urania, Fondatore Kipple Officina Libraria e del collettivo CyberScrivens)

· Maico Morellini (Scrittore Premio Urania, Fondatore del Collettivo CyberScrivens)

· Marcello Santoro (Game Designer – AgeOfGames, responsabile capo del GDR da tavolo del progetto CrossMediale NumeN)

DIRETTA STREAMING

La diretta streaming, in lingua italiana, sarà trasmessa sul canale Twitch di AgeOfGames: https://www.twitch.tv/age0fgames

SVILUPPI SUCCESSIVI DEL PROGETTO

A seguito della presentazione del 9 aprile si svolgeranno altri incontri, nazionali e internazionali, fisici e online, che culmineranno con una campagna di Crowdfunding nell’autunno del 2022 per supportare la pubblicazione dei romanzi, del fumetto e del gioco di ruolo da tavolo in inglese e in altre lingue.

Il piano strategico-creativo prevede inoltre una raccolta fondi per lo sviluppo del videogame in connessione alle suddette attività durante la seconda metà del 2022 e il 2023.

Per seguire e partecipare alle prossime fasi di questa creazione potete collegarvi al sito www.cyberoniric.com.