Superfuse: nuovo action RPG in arrivo su PC

Il publisher Raw Fury e lo studio di sviluppo Stitch Heads Entertainment hanno annunciato sui loro social il nuovo gioco action RPG Superfuse.

Le informazioni rivelate dal publisher dichiarano che questo nuovo gioco uscirà esclusivamente per PC sulla piattaforma Steam. Non è ancora stata annunciata una data di rilascio ma si presume avvenga durante il corso di questo 2022.

Informazioni generali sul gioco da Steam:

Superfuse è un gioco di ruolo d’azione hack-and-slash dove puoi personalizzare i tuoi poteri in base al tuo stile di gioco. Creato da un team di sviluppatori appassionati con un gusto particolare per la personalizzazione, l’albero delle tecnologie di Superfuse è davvero profondo.

Welcome to @SuperfuseGame! The ARPG with a skill system fit for a hero!

💥 Hero based Comic style visuals

👊 Deep customizable skill system

🗣️ Fully voiced

👨‍👩‍👧‍👧 Co-op

😈 Inspired by Diablo and the likes

Launching to Steam Early Access in 2022! https://t.co/3L7buDjoiW pic.twitter.com/UQJ8aYFMyT

— Raw Fury (@RawFury) March 30, 2022