PlayStation Store: sono arrivati gli sconti di primavera

Aria di Primavera per PlayStation Store con una valanga di promozioni esclusive. Da oggi, 30 marzo, sono disponibili offerte imperdibili su un ampio catalogo di giochi.

Sony Interactive Entertainment è lieta di annunciare, con l’avvento della Primavera, l’arrivo di imperdibili offerte sui principali titoli esclusivi e alcuni dei più grandi giochi terze parti che compongono l’ecosistema PlayStation.

La prima parte degli sconti, valida fino al 13 aprile, vede tra i vari titoli in offerta:

FIFA 22 – Ultimate Launch Edition 3 PS4 & PS5 a 44,99€ invece che 99,99 € (sconto del 55%)

3 PS4 & PS5 a 44,99€ invece che 99,99 € (sconto del 55%) Marvel’s Spider-Man: Miles Morales PS4 & PS5 a 40,19€ invece che 59,99€ (sconto del 33%)

PS4 & PS5 a 40,19€ invece che 59,99€ (sconto del 33%) NBA 2k22 PS4 a 19,59€ invece che 69,99€ (sconto del 72%) | PS5 a 24,74€ invece che 74,99€ (sconto del 67%)

PS4 a 19,59€ invece che 69,99€ (sconto del 72%) | PS5 a 24,74€ invece che 74,99€ (sconto del 67%) Rainbow Six Extraction Standard Edition PS4&PS5 a 24,99€ invece che 49,99€ (sconto del 50%)

PS4&PS5 a 24,99€ invece che 49,99€ (sconto del 50%) Returnal a 59,99€ invece che 79,99€ (sconto del 25%)

a 59,99€ invece che 79,99€ (sconto del 25%) F1 2021: Deluxe Edition PS4 & PS5 a 16,99€ invece che 84,99€ (sconto dell’80%)

PS4 & PS5 a 16,99€ invece che 84,99€ (sconto dell’80%) Gran Theft Auto – The Trilogy PS4 & PS5 a 40,19€ invece che 59,99€ (sconto del 33%)

PS4 & PS5 a 40,19€ invece che 59,99€ (sconto del 33%) Destiny 2 – La regina dei sussurri PS4 & PS5 a 31,99€ invece che 39,99€ (sconto del 20%)

Altri giochi, invece, rimarranno in promo fino al 27 aprile, come ad esempio WRC 10 – Deluxe Edition (PS4 & PS5), che sarà disponibile al prezzo di € 39,99 invece che di € 79,99 (sconto del 50% + extra sconto del 10% per gli abbonati PS Plus).

Per avere maggiori dettagli vi consigliamo di rimanere aggiornati e consultare la pagina ufficiale di PlayStation Store.