Snow Bros Special: annunciata la data di uscita

Il publisher Daewon Media Game Lab e lo studio di sviluppo Clear River Games hanno annunciato la data di uscita di Snow Bros Special.

Sul canale YouTube di Clear River Games è stato rilasciato un trailer con qualche spezzone di gameplay che annuncia l’uscita di Snow Bros Special su Nintendo Switch dal 19 maggio 2022. Inoltre sempre in questo breve trailer è stato annunciato che il gioco costerà 14,99 € per l’edizione digitale e 29.99 € per l’edizione fisica.

Informazioni generali sul gioco dal sito ufficiale:

Snow Bros è un classico gioco platform che è stato rilasciato per la prima volta come gioco arcade nel 1990 da Toaplan, uno studio di sviluppo giapponese famoso principalmente per i loro giochi sparatutto. 30 anni dopo è tempo che gli eroi Nick e Tom tornino in chiave moderna con il titolo Snow Bros. Nick & Tom per Nintendo Switch.