MATCHO: annunciato un nuovo sparatutto in prima persona

Il publisher e studio di sviluppo FiolaSoft Studio ha annunciato un nuovo titolo multi piattaforma, MATCHO.

Questo nuovo sparatutto match-3 in prima persona, sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC sulla piattaforma Steam. Secondo quanto dichiarato il gioco uscirà durante il corso di questo 2022, ma nessuna data è stata ancora scelta per il lancio del titolo. Per quanto riguarda la localizzazione il gioco sarà provvisto di sottotitoli in italiano a differenza dell’audio che invece sarà esclusivamente in inglese o ceco.

Per avere maggiori informazioni riguardo a MATCHO vi consigliamo di visitare il sito ufficiale di FiolaSoft Studio. Da questo link è possibile anche visionare il trailer uscito oggi.