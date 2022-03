The Stanley Parable Ultra Deluxe: disponibile da fine aprile

Il publisher Crown Crown Crown e lo studio di sviluppo Galactic Cafe hanno annunciato tramite un trailer su YouTube la data di uscita di The Stanley Parable Ultra Deluxe.

Secondo quanto riportato dal publisher il gioco uscirà il 27 aprile 2022 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC sulla piattaforma Steam. Questo gioco non è altro che la rivisitazione del suo predecessore pluripremiato The Stanley Parable, un gioco indie. Questo secondo capitolo espande enormemente il mondo del gioco originale con nuovi contenuti, nuove scelte e nuovi segreti tutti da scoprire.

Informazioni generali sul gioco da Steam:

The Stanley Parable: Ultra Deluxe è una rivisitazione ed espansione di The Stanley Parable del 2013. Tu sarai Stanley e non sarai Stanley. Farai una scelta e ti sentirai impotente. Non sei qui per vincere. In The Stanley Parable il gioco sei tu.