Apex Legends: note aggiornamento Warriors Collection

Con il lancio del nuovo evento Warriors Collection in Apex Legends, lo sviluppatore Respawn Entertainment ha rilasciato le note complete sulla patch fornendo dettagli su diverse correzioni e modifiche apportate al gioco. Recentemente la società ha confermato la disponibilità del titolo anche per le versioni next gen.

L’aggiornamento apporta modifiche al cannone G7 Scout, con il ritardo del fuoco a raffica a doppio tocco ridotto. Inoltre, la modalità di controllo riceve alcuni aggiornamenti, come la rimozione dei turbocompressori per le armi viola, diverse correzioni di crash, una correzione per la scomparsa delle munizioni e altro ancora. Con questo aggiornamento sono state apportate anche correzioni di bug generali, come la correzione dei fotogrammi durante la visione di una partita, un problema tecnico dell’animazione risolto per Crypto, un’incoerenza visiva corretta per la skin Cyber ​​Hunt di Bloodhound e altro ancora. Potete trovare le note complete della patch qui. Di seguito una panoramica del nuovo aggiornamento:

Modifiche

Risolto il problema per cui i giocatori non sarebbero stati in grado di vedere o selezionare i punti di spawn nel menu di spawn dopo essere morti mentre venivano stimolati come Octane.

Rimosso il turbocompressore dalle armi di livello viola: i giocatori devono aumentare le loro valutazioni fino al livello d’oro per ottenerlo.

Diverse correzioni di crash per aiutare con la stabilità della modalità.

Risolto un bug dell’interfaccia utente per il quale l’icona delle munizioni mitiche veniva visualizzata su armi senza cassa quando venivano ricaricate automaticamente.

Apex Legends è un gioco in continua evoluzione. Tuffatevi nelle classiche partite Battle Royale da 60 giocatori, cimentatevi nelle battaglie 3v3 di Arene e provate le modalità a tempo limitato. Scegliete una leggenda, unitevi ad altri giocatori per combinare le vostre formidabili abilità e dar vita alla squadra definitiva.

Apex Legends è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series, PC e mobile.