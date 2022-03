League of Legends: nuovi aggiornamenti effetti visivi

Nell’ultimo periodo c’è stato un preoccupante silenzio radio da parte di Riot Games per quanto riguarda le notizie su League of Legends. La penultima patch non ha soddisfatto gli utenti iscritti al titolo, ma con l’ultimo aggiornamento e nuovi annunci, sembra che le acque si stiano smuovendo.

Ieri è stato annunciato che i personaggi di Leona e Shaco riceveranno dei VFX Update, ovvero, aggiornamenti sugli effetti visivi. Tali effetti determinano facilmente come si percepisce un campione quando lo si gioca, infatti gli effetti fluidi e puliti possono offrire ai giocatori un’esperienza complessiva migliore durante il gioco. Mentre i campioni e le skin più recenti hanno tutti buoni dettagli e transizioni fluide in VFX/SFX ed animazioni, ad alcuni campioni più vecchi stanno apportando piccole modifiche agli VFX per portarli al passo con la velocità. Leona e Shaco stanno ora ricevendo un aggiornamento degli effetti visivi, ora in lavorazione e test presso il server PBE. Riot Sirhaian, Senior Visual Effects Artist presso la suddetta casa di sviluppo, ha recentemente pubblicato su Reddit informazioni su questi aggiornamenti. Sirhaian afferma:

“Simile ai precedenti aggiornamenti degli effetti visivi che abbiamo apportato in passato come a Vel’Koz, Zilean, Syndra, ecc, stiamo lavorando sugli aggiornamenti degli effetti visivi dei campioni i cui effetti magici hanno bisogno di un po’ di attenzione . Il nostro obiettivo è portare i loro effetti visivi agli attuali standard della Lega e migliorare la chiarezza del gioco.“



Sul canale YouTube di Sirhaia è stato caricato un video dimostrativo per Leona ed un video dimostrativo per Shaco, due personaggi veterani di League of Legends.