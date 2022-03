Horizon Forbidden West: la patch 1.09 migliora la grafica

Guerrilla ha mantenuto una cadenza costante di patch e aggiornamenti per Horizon Forbidden West dal lancio del gioco di ruolo d’azione open world quasi un paio di settimane fa e ora ha rilasciato un altro nuovo aggiornamento. La patch 1.09 è stata pubblicata, portando con sé diverse modifiche e miglioramenti.

Come gli aggiornamenti precedenti, la patch 1.09 risolve diversi problemi minori nelle missioni principali, missioni secondarie, attività open world e altro ancora. Mentre le note sulla patch per l’ultimo aggiornamento non si soffermano molto sulla sezione grafica, in un aggiornamento separato su Reddit, Guerrilla ha condiviso le modifiche per risolvere i problemi riguardo la qualità dell’immagine. Tra le novità troviamo la riduzione del rumore sullo schermo, la rimozione dell’eccessiva nitidezza, l’ottimizzazione del ritmo dei fotogrammi di sincronizzazione verticale e molto altro. Potete controllare le note complete dell’aggiornamento qui. Di seguito una panoramica:

Modifiche

Di seguito una panoramica di Horizon Forbidden West tramite il sito ufficiale PlayStation:

La terra sta morendo. Violente tempeste e una piaga inarrestabile funestano quel poco che resta dell’umanità, mentre nuove e tremende macchine vanno a caccia lungo i confini. La vita sulla Terra sembra destinata a una nuova estinzione e nessuno ne conosce il motivo.

Toccherà ad Aloy scoprire i segreti che si celano dietro queste insidie per riportare ordine ed equilibrio nel mondo. In questo viaggio incontrerà vecchie conoscenze, stringerà alleanze con nuove fazioni in guerra e farà luce sull’eredità dell’antico passato, tutto questo cercando di avere la meglio su un nemico apparentemente invincibile.

Horizon Forbidden West è disponibile in esclusiva per PlayStation 5 e PlayStation 4.

