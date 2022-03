League of Legends: annunciate nuove skin

Riot Games si è tenuta in silenzio radio per un periodo di tempo, ma ora dopo il lancio dell’ultimo aggiornamento, le cose sembrano smuoversi un po’ di più per League of Legends.

In genere la casa sviluppatrice dopo l’aggiunta di nuovi aspetti di una linea di skin, che vanno live con la nuova patch, annuncia nuovi aspetti per altri campioni per il prossimo aggiornamento. Per quella attuale, la nuova linea di skin è quella di Anima Squad, mentre per l’aggiornamento futuro, vedremo la linea Arcana tornare con il botto, annunciato tramite post sul profilo Twitter di League of Legends. Dopo aver debuttato lo scorso anno, la linea di skin Arcana ha ricevuto enormi risposte positive dalla community del titolo dal fenomeno mondiale, in particolare quella di Xerath con il suo vero viso mostrato senza l’elmo. Ora Riot Games sta reintroducendo la linea di skin Arcana per la stagione 12, e questa volta i protagonisti sono Ahri, Xayah, Rakan, Ryze e Hecarim. Le splah art delle skin Arcana sono un riferimento ai tarocchi, carte utilizzate per la divinazione, ed i personaggi in questione vivono nell’ambientazione di in un universo alternativo in cui tutti i campioni sono una sorta di Archetipo di tali carte. I campioni che hanno debuttato questa linea di skin sono Camille, Xerath, Lucian e Tahm Kench.

Nel gioco, la linea Arcana è nota soprattutto per avere una tonalità rosso scuro. E sulla base delle splash art e delle anteprime delle skin, sembra che anche Riot Games abbia fatto un lavoro fantastico per l’edizione 2022.