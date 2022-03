Death Stranding Director’s Cut: disponibile su PC

505 Games ha annunciato che Death Stranding Director’s Cut di Kojima Productions, la versione migliorata del titolo di avventura e d’azione open world del 2019, è finalmente disponibile su PC. Proprio come è successo con la versione PS5, anche qui sono inclusi nuove strutture, strumenti insieme a nuove tracce per il lettore musicale, un’opzione di rivincita del boss e alcune nuove missioni. Recentemente sono stati rivelati i requisiti per PC.

Death Stranding Director’s Cut aggiunge una nuova arma, la Maser Gun, utile per le uccisioni non letali; un poligono di tiro per esercitarsi con le armi e partecipare a prove classificate; e il Fragile Circuit per correre su un percorso adeguato. I nuovi strumenti includono il Buddy Bot che può trasportare merci o lo stesso Sam a destinazione. Ci sono anche rampe per saltare ed eseguire acrobazie insieme alla catapulta da carico per sparare a pacchi su lunghe distanze. Il gioco supporta anche la tecnologia di up scaling Xe Super Sampling (XeSS) di Intel. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Dal leggendario autore Hideo Kojima, ecco la nuovissima esperienza di gioco che sfida ogni definizione di genere. Sam Bridges deve affrontare un mondo completamente trasformato dal Death Stranding. Trasportando i frammenti disconnessi del nostro futuro, deve partire per un viaggio per ricostruire, passo dopo passo, il mondo andato in frantumi.

Death Stranding è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5 e PC tramite Steam ed Epic Games Store. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

