League of Legends: nuovi mini rework

Per un gioco in continuo cambiamento come League of Legends, della casa sviluppatrice Riot Games che esiste da più di 13 anni, i campioni possono spesso diventare deludenti od obsoleti rispetto ai campioni più recenti, come l’ultimo campione uscito.

Rielaborare un campione, ovvero fare un rework, è un ottimo modo per aggiornare il campione ed adattarlo al moderno meta del titolo. Ad esempio, quest’anno Udyr riceverà il suo rework più atteso, mentre il rework successivo e votato dalla community sarà su Skarner. Tuttavia, non tutti i campioni hanno bisogno di enormi rework. Alcuni campioni hanno solo bisogno di un po’ di ritocco e lucidatura per portarli al passo. I mini rework di Janna ed Ahri all’inizio di questa stagione ne sono un eccellente esempio. I piccoli cambiamenti li hanno portati nel meta poiché entrambi vengono regolarmente riproposti nella scena professionale, e sono piuttosto forti anche nelle scene competitive delle classificate solo/duo.

I prossimi mini rework, come annunciato tramite post sul profilo Twitter di Riot August, saranno fatti su Talyah ed Olaf. Il bisogno di lavorare su questi due campioni nasce dal fatto che i loro pick rate sono dell’1% od inferiore dal Platino in giù, mentre da quel gradino in su la percentuale non si alza di tanto. L’obiettivo dei mini rework è quello di svecchiare e rendere più giocabili i campioni all’interno di League of Legends.

We're beginning to ramp up work on "mid-scope updates". These are larger sets of changes for champions that can take a couple months to lock down. The recent Ahri and Janna adjustments are examples of work in this space.

Mid-scopes for Taliyah and Olaf are currently in flight. pic.twitter.com/X6PRyxuFA9

— August (@RiotAugust) March 29, 2022