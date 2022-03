Persona 5: ancora su Playstation Plus?

La rinnovata PlayStation Plus verrà lanciata a giugno ed il servizio offrirà un catalogo collettivo di oltre 700 giochi di tutta la storia di PlayStation, tranne che per PS Vita, anche se per il futuro di Persona 5 sarà ben diverso. Al momento si potrà accedere al catalogo di aprile.

Nonostante tutti questi cambiamenti, Sony ha assicurato che il servizio in abbonamento online, il catalogo curato di alcuni dei più grandi giochi per Playstation 4 e per Playstation 5, farà ancora parte del livello base del servizio, anche se poco prima di vedere un cambiamento chiave che Sony ha recentemente annunciato, facendo una scaletta di giochi gratuiti per il servizio in abbonamento ad aprile e, nello stesso post sul PlayStation Blog, ha anche confermato che Persona 5 lascerà la PlayStation Plus Collection l’11 maggio.

Coloro che hanno aggiunto il gioco alla propria libreria tramite tale servizio, quindi, potranno continuare a giocare al titolo anche in seguito, purché si abbia un abbonamento attivo. Questo sviluppo solleva un paio di domande interessanti, in particolare per quanto riguarda il tipo di accordi che Sony ha con gli editori i cui giochi sono inclusi nella suddetta collezione, facendo domandare anche se è possibile aspettarsi che altri titoli lascino il catalogo in futuro.

Ad ogni modo, se si è in possesso di un abbonamento, bisognerà assicurarsi di aggiungere il titolo in questione alla propria libreria prima che venga rimosso dalla raccolta.