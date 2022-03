PlayStation VR2: nDreams è al lavoro su nuovi titoli

Negli ultimi mesi, Sony ha rivelato molti dettagli sulla prossima PlayStation VR2, mostrando il suo nuovo controller Sense prima di svelare lo stesso visore per realtà virtuale . Anche così, dato che la stragrande maggioranza di questo è arrivata tramite post sul blog e una manciata di immagini, i fan di PlayStation sono in attesa di ulteriori dettagli sull’hardware in arrivo. Di recente alcuni sviluppatori, durante il GDC 2022, hanno provato delle demo di giochi dedicati per il nuovo visore virtuale con pareri molto positivi.

Resta da vedere quando arriveranno, ma le ruote sono sicuramente in movimento dietro le quinte, mentre gli sviluppatori si mettono al lavoro su nuovi giochi realizzati per PSVR2. Uno di questi sviluppatori è nDreams, noto per artisti del calibro di Fracked, Phantom: Covert Ops, Far Cry VR: Dive Into Insanity e altro ancora. In un recente aggiornamento che annuncia un investimento di 35 milioni di dollari nello studio dal gruppo Aonic di recente costituzione, nDreams ha dichiarato che molti progetti sono in fase di sviluppo prima e che tra questi sono inclusi i giochi di nuova generazione per l’attesissima PlayStation VR2.

Al momento la società non ha fatto trapelare nessun titolo, anche se nDreams ha avuto un solido curriculum per quanto riguarda il settore VR, quindi possiamo essere ottimisti. Finora non sono stati annunciati molti giochi per il nuovo visore, ad eccezione di Horizon Call of the Mountain e RUNNER di Truant Pixel. Alcuni rumors hanno affermato che anche una versione PSVR2 di Half-Life: Alyx è in lavorazione, ma ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Per quanto riguarda la compatibilità con le versioni precedenti, Sony è rimasta a bocca aperta sul fatto che il nuovo visore sarà in grado di riprodurre i giochi nella libreria del PSVR originale.

PlayStation VR2 verrà lanciato nel primo trimestre del 2023.