Nintendo Switch Sports: il trailer panoramico rivela nuove informazioni

Nintendo Switch Sports esce tra meno di un mese, arrivando come una nuova improbabile puntata della serie Wii Sports di grande successo ma a lungo inattiva. Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer panoramico del gioco, che fornisce nuovi dettagli su diversi elementi chiave dell’esperienza. Ricordiamo che a febbraio si è tenuto il Play Test online.

Nel video è possibile vedere una struttura multi-sportiva denominata Spocco Square fungerà da hub in Nintendo Switch Sports, da dove i giocatori potranno tuffarsi in uno qualsiasi dei sei sport che saranno disponibili nel gioco al lancio: tennis, badminton, calcio, chambara, bowling, e pallavolo. Oltre al multiplayer locale, secondo i nuovi dettagli rivelati da Nintendo, sembra che il gioco avrà anche una ricca componente online. Nelle partite online contro gli amici, il gioco consentirà anche il match making casuale e offrirà una serie di modalità uniche per tutti gli sport. I giocatori si possono cimentare nel bowling di sopravvivenza che vede 16 giocatori affrontarsi e giocare tutti in una volta, mentre il calcio consentirà partite 4v4. La componente online del gioco avrà anche un sistema di progressione più ampio.

I giocatori possono farsi strada per diventare professionisti in ogni sport accumulando vittorie, dopodiché possono unirsi alla Pro League di quello sport. La Pro League inizierà con il grado E fino ad arrivare al grado A, per un totale di 12 gradi. Giocare online ti farà guadagnare punti, che a loro volta sbloccheranno vari oggetti di personalizzazione nel gioco. Il trailer panoramico conferma che il titolo avrà anche molte opzioni di personalizzazione per i Mii. Nintendo ha anche precedentemente confermato che oltre ai sei sport con cui verrà lanciato, Nintendo Switch Sports aggiungerà anche un settimo nel golf entro la fine dell’anno come DLC gratuito.

Nintendo Switch Sports verrà lanciato il 29 aprile su Nintendo Switch. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.