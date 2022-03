Tropico 6: disponibili le versioni next-gen

Il publisher Kalypso Media e lo sviluppatore in-house Realmforge Studios sono fieri di annunciare che Tropico 6 è ora disponibile in risoluzione 4K nativa per PlayStation 5 e Xbox Series X|S. In aggiunta al gioco principale, Tropico 6 Next Gen Edition include il DLC “Llama of Wall Street” e il “El Prez Pack”, che presentano una missione aggiuntiva, nuovi edifici e nuove decorazioni per il Palazzo del Dittatore.

Immergiti nelle isole di Tropico come mai prima d’ora con il rinnovato splendore in 4K, aumentando le viste panoramiche della repubblica delle banane sulle sue bellissime spiagge e acque cristalline. Assumi il ruolo di El Presidente e gioca in 4 epoche distinte per guidare il futuro di Tropico e dei suoi cittadini. Gioca nei panni di un temibile dittatore o statista amante della pace e bilancia politica, infrastrutture, economia e lavora per creare un vasto paradiso tropicale, almeno per El Presidente.

Nel DLC “Llama of Wall Street” incluso, i giocatori possono intraprendere grandi affari e manipolare il mercato azionario per influenzare l’economia delle proprie isole (e riempire le tasche di El Prez). Implementa nuovi edifici che stimolino il settore, altera il valore delle merci, influenza le tariffe turistiche e affronta eventi economici casuali che potrebbero anche mettere alla prova i dittatori più resilienti.

Tropico 6 è ora disponibile per Playstation 5 e Xbox Series X|S. L’amato city builder è già disponibile per PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch, con una upgrade ora disponibile anche per i giocatori PlayStation 4 e Xbox One esistenti che desiderano continuare a governare con risoluzione 4K.

Caratteristiche: