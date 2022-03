Vampire The Masquerade Bloodhunt: annunciata la data

Vampire The Masquerade Bloodhunt uscirà a breve dalla fase in accesso anticipato, per essere lanciato ufficialmente. Gli sviluppatori di Sharkmob hanno infatti annunciato che il battle-royal free to play sarà disponibile dal 27 aprile su PC e PlayStation 5. Per l’occasione è stato anche pubblicato un nuovo trailer che mostra le caratteristiche delle periferiche PS5, con i grilletti adattivi Dual Sense e l’audio 3D, che potete vedere in fondo alla notizia.

Il producer David Sirland ha detto in merito.

“Dopo un periodo di Early Access di successo, Sharkmob ha implementato il feedback della comunità di gioco e non vediamo l’ora di mostrare ai fan i progressi del gioco. Siamo lieti di portare il gioco a un nuovo pubblico di giocatori su PlayStation 5 e siamo entusiasti di lanciare il gioco completo questo aprile in tutto il suo splendore”.



Ora è possibile pre-ordinare anche il gioco su PlayStation 5, questo ciò che si ottiene:

Due oggetti esclusivi PlayStation 5

Due esclusive PS5: gli abiti Vertigine e Avanti veloce (rarità epica)

Oltre 100 oggetti per la personalizzazione del personaggio

14 abiti

10 emote per il personaggio

12 elementi estetici (tatuaggi e piercing)

6 trucchi estetici

2 paia di occhiali

2 colori per capelli e occhi

36 icone giocatore

26 sfondi per carte giocatore

Vi lasciamo qui sotto al PS5 Immersion Trailer di Vampire The Masquerade Bloodhunt,