League of Legends: i fan notano un cambiamento strano

League of Legends non è estraneo per quanto riguarda cambiamenti fuori di testa, eppure dobbiamo dire che questa volta Riot Games ha fatto qualcosa di davvero sbalorditivo, ed effettivamente nessuno ci aveva fatto troppo caso. La patch 12.6 è andata live ieri, e con sorpresa di molti, sono state notate alcune cose, tra cui una in particolare: il Nexus è nettamente più fragile, avendo soltanto 3010 punti vita anziché gli standard 5510. Non solo: sia il Nexus che gli inibitori ora non si curano più, il che significa che la strategia del “comeback” è diventata più letale che mai: ogni colpo inferto alle strutture principali può risultare in una sconfitta imprevedibile. Molti utenti avevano notato questo cambiamento, ma è stato il buon vecchio Vandiril a puntualizzare la cosa, postando un video su Youtube dove mostra le differenze, e questa è la prova inconfutabile. Inoltre, Vandiril fa parte del team di supporto e Team Partner Program del moba, di conseguenza è una voce molto importante nella community, considerato il suo inestimabile lavoro per quanto riguarda la ricerca di bug e problemi da risolvere nel client del gioco. Sebbene per alcuni non sembri una grande problematica, dobbiamo pensare che la tecnica dello split push in questa stagione è diventato più efficace in seguito al cambiamento del Teletrasporto, e di conseguenza lasciare un giocatore della corsia superiore da solo per troppo tempo può diventare letale. Vedremo che cosa fare Riot in merito, ma se questo cambiamento dovesse rimanere, aspettatevi di avere partite sul filo del rasoio in League of Legends.