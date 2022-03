Meta Quest Gaming Showcase: annunciato l’evento

Il Meta Quest Gaming Showcase, precedentemente noto come Oculus Gaming Showcase, andrà in onda la sera del 20 aprile, e la notizia è ufficiale. Dagli studi interni di Oculus hanno in mente di mostrare le ultime novità per la piattaforma specializzata nella realtà virtuale, e la vetrina ha lo scopo di mostrare la i frutti del raccolto per i giochi disponibili su Meta Quest. Se è qualcosa di simile alla vetrina dell’anno scorso, potremmo ottenere un successo a sorpresa come Resident Evil 4 adattato per la piattaforma. Finora, non siamo sicuri di cosa aspettarci dal Meta Quest Gaming Showcase di quest’anno e l’annuncio è volutamente vago.

“Puoi aspettarti nuovi annunci di giochi, primi sguardi di gioco, aggiornamenti sui giochi in arrivo il prossimo anno e un sacco di sorprese”, afferma il rilascio. È possibile che stiamo ottenendo adattamenti in realtà virtuale di alcuni titoli familiari. Potrebbero anche esserci nuove proprietà create appositamente per la realtà virtuale, come abbiamo visto in passato con titoli unici come Moss e il suo prossimo sequel Moss: Book 2. Sarà interessante vedere quali annunci sono in serbo.

Infine, vi confermiamo l’orario. Il Meta Quest Gaming Showcase andrà in onda alle nostre 19:00 in punto di sera su Facebook, Youtube, Twitch e Oculus TV, quindi avrete molte piattaforme su cui poter guardare la livestream.