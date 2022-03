Battlefield 2042: mostrate le progettazioni delle mappe

Oggi, Battlefield 2042 ha aggiornato la sua community dando informazioni preziosi riguardanti le mappe e come vogliono modificarle per i prossimi aggiornamenti. DICE ha pubblicato, quindi, un blog che esamina i feedback ricevuti, fornendo esempi di come il team stia lavorando per soddisfare i punti chiave da rispettare. Oltre agli screenshot delle modifiche apportate alle mappe Kaleidoscope e Renewal, il blog approfondisce anche le modifiche alla filosofia di progettazione delle mappe che il team sta intraprendendo in risposta alla community. A riguardo, hanno detto:

“Ci siamo presi il tempo necessario per leggere, ascoltare e identificare i tuoi punti più comuni di feedback. Tutto questo è stato quindi esaminato con i team di progettazione per chiedere in che modo il tuo feedback è in linea con i nostri attuali obiettivi di progettazione e come possiamo aiutare al meglio a dare la priorità al nostro lavoro per aiutare a portare i cambiamenti che ritieni abbiano più impatto in quest’area.”

Tra i punti salienti, hanno parlato di:

Questo è tutto, ma hanno intenzione di ascoltare più feedback nel futuro di Battlefield 2042.

Today we’re following up on our Core Feedback – Maps discussion that we first shared with you earlier this month

Read what we learned from your feedback, and further changes we're making to our Maps

📝https://t.co/EO0nqe9LMk pic.twitter.com/5VoOYgUUgL

