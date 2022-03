Elden Ring: una mod porta Tekken 7 e diversi personaggi

Elden Ring si è guadagnato una bella reputazione ultimamente, diventando uno dei migliori giochi dell’anno finora, e ora può vantare anche di essere uno dei migliori giochi di combattimento (più o meno). Una mod di Tekken 7 creata da Ultraboy ha sostituito diversi personaggi del popolare gioco di combattimento con i modelli dell’ultimo titolo di FromSoftware, e il dettaglio nella cura della mod è davvero stupefacente. Ciononostante, sebbene non ci fosse alcun intento di profitto, non tutti sono stati particolarmente contenti della cosa. Su Twitter, infatti, il producer di Tekken 7, Katsuhiro Harada, ha notato quanto sia “ridicolamente ben fatta” la mod e ha anche chiesto ai fan di smettere di fargli domande a riguardo.

“Probabilmente non lo sai, ma ci sono sorprendentemente molte persone che pensano che questa sia una mod ufficiale o fanno vari malintesi e ci contattano”, ha detto Harada in un tweet separato. “Il detentore dei diritti non può dire OK quando viene ufficialmente richiesta una risposta. In altre parole, lascia che i cani che dormono mentiscano. Non dico nulla su ciò che i fan si stanno godendo in una categoria che non supera il limite. ma potremmo arrivare a commentare se aumenta il numero di richieste o incomprensioni.”

In altre parole, sono felici del risultato, ma vogliono chiedere ai fan di farla “finita” al più presto, visto che questa mod potrebbe portare delle complicazioni.