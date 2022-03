Prinny Presents NIS Classics Volume 3: annunciato per PC e Switch

NIS America ha annunciato Prinny Presents NIS Classics Volume 3 per Nintendo Switch e PC (Steam), che include al suo interno due titoli:

Rhapsody: A Musical Adventure

La Pucelle: Ragnarok

Sarà disponibile da quest’estate (data precisa non svelata). Per l’occasione è stato pubblicato anche il trailer d’annuncio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa una panoramica della collection, via NIS America:

Il value-pack è tornato con Prinny Presents NIS Classics Volume 3! Prova La Pucelle: Ragnarok per la prima volta in Nord America, e scopri cosa ha ispirato la famosa serie Disgaea con Rhapsody: A Musical Adventure! Non vorrai perderti questo delizioso duo, amico!

Qui sotto potete vedere il trailer, mentre vi ricordiamo che il volume 2 conteneva ZHP: Unlosing Ranger vs. Darkdeath Evilman, e Makai Kingdom: Reclaimed and Rebound.