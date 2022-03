The Last Friend: lancio previsto per aprile

Il publisher Skystone Games, lo studio di sviluppo Ludus Games e The Stonebot Studio hanno annunciato tramite i propri social che The Last Friend verrà rilasciato ad aprile.

Secondo le informazioni rilasciate la data scelta per il lancio del gioco è il 7 aprile. Attualmente è già disponibile una demo giocabile di The Last Friend per tutti coloro che volessero provare il gioco fin da subito. Il prezzo di listino su Nintendo eShop in Europa è di 12,49 €. The Last Friend è stato rilasciato per la prima volta il 30 settembre 2021 per PC sulla piattaforma Steam ed Epic Games Store.

Informazioni generali del gioco da Epic Games Store:

Ci sono dei cagnolini stanchi del classico picchiaduro o del gioco difendi la torre che può essere riassunto come “can che abbaia non morde”? Allora parti insieme ad Alpha e T. Juan per un’avventura frenetica in cui dovrai affrontare orde di cattivi e boss con lo scopo di salvare tutti i cagnolini del mondo!