Pocky & Rocky Reshrined: il gioco raggiunge l’Europa

Il publisher Natsume e lo studio di sviluppo Natsume Atari hanno annunciato finalmente la distribuzione di Pocky & Rocky Reshrined in Europa e Nord America.

Il gioco dopo due mesi dall’uscita in Giappone finalmente approda anche in Occidente. La data scelta per il rilascia in Europa e Nord America è il 24 giugno. Secondo quanto riportato da Natsume, Pocky & Rocky Reshrined sarà giocabile su PlayStation 4 e Nintendo Switch.