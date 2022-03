Jack Jeanne: nel 2023 arriverà in Occidente

Il publisher Aksys Games ha annunciato tramite i profili social ufficiali che Jack Jeanne finalmente raggiungerà anche l’Occidente.

Il gioco sarà disponibile su Nintendo Switch tramite il Nintendo eShop. Attualmente non si ha ancora una data precisa ma secondo quando riportato da Aksys Games bisognerà aspettare fino al 2023 per avere il gioco in Occidente. La versione giapponese dello stesso gioco è uscita il 18 marzo 2021, riscuotendo un discreto successo.

Per maggiori informazioni riguardo Jack Jeanne vi consigliamo la lettura dei nostri precedenti articoli.