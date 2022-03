The Courier: annunciato un nuovo gioco d’avventura open-world

Il publisher PM Studios e lo studio di sviluppo Crescent Moon Games hanno annunciato il loro nuovo gioco, The Courier.

Il gioco d’avventura open-world sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC sulla piattaforma Steam. Non è ancora stata annunciata una data per il rilascio del gioco ma secondo quanto dichiarato dal publisher PM Studios si presume che il gioco possa uscire già quest’anno, entro la fine del 2022.

Informazioni generali del gioco da Steam:

The Courier è un gioco open world sulla gestione di un’attività di consegna della posta su un’isola misteriosa. Più lettere consegni, più scopri i segreti dell’isola. Esplora un vivace mondo vivente, usa vari veicoli per viaggiare, affronta tantissime sfide e completa una trama principale avvincente e misteriosa.