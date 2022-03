Legal Dungeon: annunciata la data di uscita

Il publisher PLAYISM lo studio di sviluppo Somi tramite i propri social hanno annunciato che Legal Dungeon sta finalmente per uscire su PlayStation 4 e Xbox One.

Come annunciato nel nostro precedente articolo su Legal Dungeon, il gioco uscirà anche su PlayStation 4 e Xbox One. Finalmente è stata annunciata una data per il rilascio di queste due versione che secondo quanto riportato da PLAYISM è il 5 aprile. Il gioco è stato lanciato per la prima volta per PC sulla piattaforma Steam il 6 maggio 2019, in seguito è approdato su Nintendo Switch il 25 febbraio 2021 e infine su mobile iOS e Android il 22 febbraio 2022.

Informazioni generali sul gioco da Steam:

Legal Dungeon è un gioco sull’organizzazione di documenti investigativi della polizia. Il giocatore deve rivedere e fornire un verdetto investigativo su rapporti che vanno dal piccolo furto all’omicidio, in otto diversi casi penali. Legal Dungeon insegnerà ai giocatori che catturare e punire i criminali è l’essenza stessa della Pubblica Sicurezza. I giocatori diventeranno rapidamente esperti nel rivelare i veri criminali. Il gioco viene fornito completo di 14 finali multipli e 6 risultati Steam che i giocatori possono sbloccare.