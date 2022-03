Niente E3 2022: l’evento non si terrà in nessuna forma

Niente E3 2022 in presenza, né in digitale! A comunicarlo è stata una fonte molto autorevole, ossia Will Power, Lead PR di Razer, che con un suo messaggio condiviso tramite Twitter dà la notizia come ufficiale, affermando di averla ricevuta tramite una comunicazione via email.

“Ho appena ricevuto un’e-mail… È ufficiale, l’E3 digital è ufficialmente cancellato per il 2022. Molti sentimenti contrastanti su questo…”

C’è da dire che l’E3 2022 non è mai stato confermato ufficialmente, né annunciato dall’ESA, mentre un rumor del mese di gennaio aveva già pronosticato il destino della manifestazione di Los Angeles. Dal canto suo, la stessa ESA aveva comunicato in precedenza che l’E3 di quest’anno non si sarebbe tenuto in presenza, specificando che maggiori dettagli sulla fiera sarebbero arrivati nei prossimi mesi. Quasi certamente però, la nostra fame di annunci verrà placata dai tanti showcase ed eventi digitali che sicuramente verranno annunciati durante le prossime settimane. E parlando di showcase, noi abbiamo annunciato proprio oggi il GamesVillage Spring Showcase.