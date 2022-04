Summer Game Fest 2022 annunciato ufficialmente

Neanche il tempo di assimilare la notizia della cancellazione dell’E3 2022, che ci ha pensato il buon Geoff Keighley a riempire il mese di giugno con il suo evento Summer Game Fest 2022. L’annuncio è arrivato tramite il profilo Twitter della manifestazione, che si aprirà con il classico kickoff pieno di annunci e World Premiere.

I dettagli su ciò che verrà proposto arriveranno tramite il sito ufficiale dell’evento. Ci dispiace per Geoff, ma nella giornata di ieri abbiamo preceduto l’annuncio del suo evento con quello del nostro GamesVillage Spring Showcase.

Join us this June for @SummerGameFest – an industry wide celebration of video games, featuring a spectacular live kickoff show hosted by @geoffkeighley

Sign up at https://t.co/1ZwAhZ66ie to be the first to know details. pic.twitter.com/P2eLRISqfQ

— Summer Game Fest 2022 (@summergamefest) March 31, 2022