The Last of Us 3, multiplayer e nuova IP Naughty Dog: nuove informazioni emergono tramite leak

Per adesso casa Naughty Dog è muta su ciò che ci aspetta per quanto riguarda il futuro del franchise videoludico di The Last of Us. Sappiamo che il “cagnaccio” sta lavorando sulla componente multigiocatore, ma al momento questa non solo non è mai stata mostrata, ma non ha neppure una data d’uscita ufficiale. Dato che di notizie ufficiali non ne abbiamo, non possiamo che aggrapparci ai rumor che emergono in rete.

Ed è Oops Leak a darci dei leak legati al prossimo capitolo della serie, alla componente competitiva e alla nuova IP in produzione. Come sempre, prendete tutto con le pinze però, perché parliamo di dettagli non ufficiali.

Ecco i leak sul prossimo capitolo del franchise:

“The Last of Us Part 3. Nient’altro che dichiarazioni ufficiali dello studio, lo schema della sceneggiatura è pronto, ma lo studio è impegnato nello sviluppo dei suddetti progetti. È possibile che lo sviluppo inizi più velocemente del previsto a causa dell’espansione dello studio.”

The Last of Us Part III Nothing but official statements from the studio, the outline of the script is ready, but the studio is engrossed in the development of the aforementioned projects. It is possible that development will begin faster than expected due to studio's expansion. — Oops Leaks (@oopsleaks) March 31, 2022

Qui invece si parla della componente multiplayer:

“Progettato come Battle Royale ma è stato completamente riavviato. Descritto come un mix di Tarkov e The Division con modalità aggiuntive ispirate all’originale Factions. Esperienza simile ad un gioco single player ma online. Free-to-play, prima su PS5 con ulteriore pubblicazione su PC.”

NAUGHTY DOG TLOU Online Game Planned as a Battle Royale but got completely rebooted. Described as a mix of Tarkov and Division with additional modes inspired by the original Factions MP. Single-player-like experience in online game. F2P, first on PS5 with further release on PC. pic.twitter.com/VyY7riRFjL — Oops Leaks (@oopsleaks) March 31, 2022

Infine, ecco l’altro “suddetto progetto” su cui si riferiva il primo tweet, ossia la nuova IP prodotta da Naughty Dog:

“Il prossimo grande titolo single player. Neil Druckmann non è coinvolto. Ambientazione fantasy, almeno come sembra. Attualmente in piena produzione.”