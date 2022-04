DNF Duel: paragoni delle abilità

La seconda open beta per DNF Duel, sviluppato da Arc System Works, Eighting e Neople e che verrà rilasciato dall’editore Nexon, inizia da oggi fino al 4 aprile per le console PlayStation, proprio come è stato annunciato in precedenza.

La open beta offrirà già dei contenuti soddisfacenti, soprattutto dal momento che non mancano tanti mesi dalla sua uscita. Il suddetto titolo presenta una nuova aggiunta tra i personaggi già presenti, ovvero Ghostblade, anche se altri miglioramenti e modifiche devono ancora essere dettagliati ed annunciati in seguito. Nel frattempo, è stato rilasciato un nuovo video per confrontare le abilità di ogni personaggio rivelato finora nella loro versione di Dungeon Fighter Online, ed il video è stato caricato sul canale YouTube di quest’ultimo gioco. Le somiglianze sono decisamente azzeccate, ma questo serve solo a far evidenziare lo stile artistico e l’animazione del gioco di combattimento. Sfortunatamente, la meccanica femminile precedentemente presa in giro non è qui, quindi forse la sua rivelazione e il suo confronto arriveranno più tardi.

Finora si sa che sono stati rivelati 10 personaggi per il titolo picchiaduro in arrivo, infatti, DNF Duel uscirà il 28 giugno per Playstation 4, Playstation 5 e PC con netcode di rollback per il suo multiplayer online.