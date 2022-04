Don’t Starve Together: previsto il cross-progression per Switch:

Dopo la conferma della versione Switch di Don’t Starve Together, versione multiplayer del gioco survival a tema horror sviluppato da Klei Entertaintment, che sarà disponibile a partire dal 12 aprile, gli sviluppatori hanno scritto nel loro forum che, attraverso il cross-progression, sarà possibile condividere le ricompense sbloccate tra “alcune piattaforme”. La notizia risulta una novità rispetto ai piani originali di Klei per il 2022. Che non sembrava introdurre nessuna feature di cross-progression e tantomeno una versione per Nintendo Switch.

I giocatori che quindi hanno acquistato il gioco per più device ritroveranno skin e altri oggetti sbloccati attraverso il collegamento dei propri profili (Steam, Nintendo Switch, WeGame, Xbox) allo stesso account Klei, che conserverà i progressi e fungerà da mediatore. Nella lista di piattaforme compatibili sembra, almeno per ora, non comparire PlayStation essendo lo sviluppo della funzionalità insostenibile per questa piattaforma in quanto

i requisiti per ottenere [gli oggetti sbloccabili condivisi] su PlayStation sono maggiori di quanto uno studio piccolo come il nostro possa sostenere per un tale servizio.



Parlando di più piattaforme, è stato chiesto dai fan se Don’t Starve Together avrebbe supportato il crossplay, ormai sempre più richiesto, essendo comunque il gioco interamente basato su un’esperienza multiplayer. Gli sviluppatori a tal proposito si sono pronunciati dicendo che vorrebbero un giorno riuscire ad integrarlo ma sfortunatamente al momento risulta essere troppo dispendioso di risorse.

Don’t Starve Together è disponibile per PC (Steam, WeGame) PlayStation 4 e Xbox One e dal 12 aprile anche per Nintendo Switch.