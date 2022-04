New Game+ Expo: annunciati quattro nuovi giochi

Durante il New Game+ Expo, un evento digitale come l’E3 che è stato cancellato anche quest’anno, sono stati annunciati molti titoli. Già in passato l’E3 non ha avuto luogo, di conseguenza i publisher americani e giapponesi decisero di tenere evento. NIS America, durante l’evento, ha annunciato quattro nuovi dei quali sono caratterizzati da toni accattivanti ed entusiasmanti.

Il primo titolo annunciato è La Pucelle: Ragnarok in arrivo per la prima volta in Occidente in Prinny Presents NIS Classics Volume 3, ed è possibile vedere anche cosa

ha ispirato la famosa serie Disgaea con Rhapsody: A Musical Adventure. Sul Canale YouTube di Nis America è disponibile il trailer che annuncia il gioco, e tale annuncio è supportato anche dal sito sito ufficiale. La Pucelle Ragnarok/Rhapsody A Musical Adventure saranno disponibili su Nintendo Switch e PC nell’estate 2022.

Il secondo titolo annunciato nell’evento è Fallen Legion Rise to Glory/Fallen Legion Revants che fa il suo debutto su console Playstation 5 e le console Xbox con la collection del suddetto titolo. Sul canale YouTube di Nis America è possibile guardare il trailer di annuncio e controllare lo stesso sul sito ufficiale. Fallen Legion: Rise to Glory / Fallen Legion Revenants arriverà su Playstation 5, Xbox One e Xbox Series X/S nell’estate 2022.

Il prossimo titolo annunciato è Kamiwaza Way of the Thief. Nel titolo è possibile unirsi al rispettabile ladro Ebizo per le strade della città di Mikado, dove sarà possibile mettersi alla prova con le proprie abilità da ladro. Sul canale YouTube di Nis America è possibile guardare il trailer di annuncio e controllare lo stesso sul sito ufficiale. Kamiwaza Way of the Thief è in arrivo su Nintendo Switch, Playstation 4 e PC nell’autunno 2022.

Ultimo titolo ma non meno importante è Ys VIII Lacrimosa of Dana. Per la prima volta su Playstation 5 sarà possibile intraprendere entusiasmante avventura dai ritmi serrati insieme al protagonista Ys accompagnato da Adol, scoprendo i misteri che si nascondono dietro la mistica fanciulla Dana. Sul canale YouTube di Nis America è possibile guardare il trailer di annuncio e controllare lo stesso sul sito ufficiale. Ys VIII: Lacrimosa of DANA arriverà su Playstaion 5 nell’autunno 2022.

Tutti e quattro i titoli annunciati durante il New Game+ Expo, possono essere preordinati da oggi visitando il sito dell’editore NISA Online Store, trovando anche maggiori dettagli su ciascun gioco visitando i rispettivi siti web.